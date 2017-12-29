7 yılda 12 madalya

Serbest Güreş Milli Takımı ve ASKİ Spor Kulübü Antrenörü Abdullah Çakmar, 2010 yılından itibaren çalıştırdığı Taha Akgül'ün katıldığı her şampiyonada başarılı olarak kürsünün en üst basamağında yer aldığını söyledi.

Çakmar, yaptığı açıklamada, Taha ile büyük başarılara imza attıklarını belirterek, "Taha bana geldiğinde 19 yaşındaydı. Taha ile 7 yıldır çalışıyorum. Bu sürede uluslararası alanda 10 altın, bir gümüş ve bir bronz madalya kazandık." değerlendirmesini yaptı.

Taha'nın 7 yılda, 5 Avrupa, 2 dünya, birer olimpiyat, dünya üniversitelararası ve Akdeniz Oyunları şampiyonluğu elde ettiğini hatırlatan Çakmar, "Taha, birer kez de dünya ikinciliği ve üçüncülüğü elde etti. 7 yılda gelen 12 madalya var. Taha sorumluluklarını, nerede, nasıl hareket edeceğini bilen bir sporcu. Yeri geliyor Taha'nın antrenörü, yeri geliyor abisi, yeri geliyor partneri, yeri geliyor bir büyüğü oluyorum. O da beni üzmüyor." diye konuştu.

Taha'nın geçen hafta Adana'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 125 kiloda altın madalya kazandığını hatırlatan Çakmar, şöyle devam etti:

"Taha'nın şampiyonluğunun yanı sıra sosyal projelerin içinde olması bizleri sevindiriyor. Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ün kulübümüz sporcusu olması, kulübümüze geldiği yıldan bu yana aralıksız yedinci kez Türkiye Şampiyonası'na katılıp birinci olması, ayrıca Taha Akgül'ün müsabaka sonunda down sendromlu bir çocukla güreşmesi, güreş otoriteleri ve izleyiciler tarafından takdirle karşılandı. Sporcularımızın performanslarını geliştirmenin yanı sıra sosyal projelerin içinde yer almalarına da katkı veriyoruz."



"TAHA İLE ÇALIŞMAK KEYİF VERİCİ"

Çakmar, Taha Akgül'ün performansıyla ilgili, "Bazı sporcular vardır, çalıştırırsın, karşılığını alamazsın. Taha, her gittiğimiz yerde üzerine düşeni fazlasıyla yaparak şampiyonluğa ulaştı." ifadelerini kullandı.

Milli sporcuyla her gün bir arada olduklarını anlatan Çakmar, "Taha gibi olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu olamadım ama Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları yetiştirdim. Taha ile çalışmak keyif verici." değerlendirmesini yaptı.



ASKİ SPOR 8. KEZ ÜST ÜSTE TÜRKİYE ŞAMPİYONU

Çakmar, ASKİ Spor'un, Adana'daki Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda üst üste 8. kez şampiyonluğa ulaştığını anımsatarak, "Türk sporunun lokomotifi güreştir, Türk güreşinin lokomotifi de ASKİ Spor'dur." dedi.

Dünya Güreş Birliğinin belirlemiş olduğu yeni kurallar çerçevesinde Türkiye'deki güreşçileri ilk kez deneme ve görme imkanı bulduklarını anlatan Çakmar, şunları kaydetti:

"Kulüplerdeki genç güreşçiler iyi çalışmaları neticesinde başarılı sonuçlar aldı. Bu başarılı sonuçların 2020 Tokyo Olimpiyatları için Türk güreşine ivme kazandıracağını gördük. Yeni kurallarla beraber 8 sıkletten, 10 sıklete çıkarılan kilolarda, 5 sıkleti ASKİ Spor Kulübü güreşçileri şampiyon bitirerek, büyük bir başarı elde etti. Kulübümüzün bizlere verdiği imkanlar neticesinde Güreş Milli Takımı'na katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bizlere bu imkanı sağlamaya devam eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Tuna'ya özellikle teşekkür ediyoruz. Güreşseverler ve halkımız bizi izlemeye ve dualarıyla bizleri desteklemeye devam etsinler."