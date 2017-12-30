Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası sona erdi
Bu yıl Rize’de “Çaykur” sponsorluğunda düzenlenen Türkiye Büyük Erkekler Grekoromen Güreş Şampiyonası bugün yapılan finallerle sona erdi.
Diğer yandan milli hakemlerimizden Sadettin Yücel jübile yaptı. 130 kilo finalini yöneten Sadettin Yücel daha sonra bantlarını ve düdüğünü kendisi gibi hakem olan oğlu Mehmet Gürhan Yücel'e devretti. Federasyon Başkanı Musa Aydın'da bu zamana kadar ki emeklerinden dolayı Sadettin Yücel'e teşekkür ederek plaket verdi.
Aydın: "Bizim başarımızı yükseltmemiz için sıklet rekabetini artırmamız lazım"
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Türkiye Grekoromen güreş şampiyonasının son derece başarılı geçtiğini belirterek, "Serbest Türkiye Güreş Şampiyonası'na göre katılımın az olmasına rağmen kalite oldukça yüksekti. Özellikle milli takımdaki sporcularımız Rıza Kayaalp dışında yenildiler. Bu da büyük bir rekabetin oluşmasını sağladı. Bizim başarımızı artırmamız için sıklet rekabetini artırmamız lazım. Burada şunu net bir şekilde gördük ki Greko Romen'de sıklet rekabeti oluştu. Her sıklette en az 2-3 tane alternatif isimler var. Bundan dolayı çok mutlu olduk. Bu rekabet bizlere uluslararası alanlara büyük başarılar kazandıracak. Sıklette rekabet olacak ki başarı gelecek. Geçmişe baktığımızda da bunu görüyoruz. Rekabet olan her sıklette başarılı olduk. Biz bu şampiyonada en büyük hedeflerimizden biri olan sıklet rekabetini sağlamış olduk. Son derece güzel bir şampiyonayı geride bıraktık. Bu şampiyonaya sponsor olan Çaykur'a ve bizleri burada son derece misafirperver bir şekilde ağırlayan Rizeli vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu şampiyonaya katılan sporcu, antrenör ve hakemlerimize de teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca Türkiye şampiyonasını bizaat gelerek burada takip eden Gençik ve Spor Bakanımız sayın Dr. Osman Aşkın'a da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu
Son gün maçlarının ardından kilolarında Türkiye şampiyonu olan sporcular şunlar:
55 Kilo (KSE) Ekrem Öztürk
60 Kilo (İBB) Ahmet Uygar
63 Kilo (İBB) Abdurrahman Altan
67 Kilo (ASK) Enes Başar
72 Kilo(İBB) Cengiz Arslan
77 Kilo (İBB) Serkan Akkoyun
82 Kilo(ASK) Emrah Kuş
87 Kilo (RCA) Salih Aydın
97 Kilo (İBB) Cenk İldem
130 Kilo (ASK) Rıza Kayaalp
- 30 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:52
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Başakşehir’den Everton’a teşekkür
Toplam 1
Yorum
titi bunlar da tam ergen oldu he :D
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Favori Balotelli
Toplam 8
Yorum
BEŞİKTAŞ yok kardeş attığı gollere baktık 30 golun 15 penaltıdan ayrıca beşiktaşın ayarında değil egosu çok yüksek el freni olur bize...
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Nürnberg, Ekici’yi kiralamak istiyor
Toplam 3
Yorum
aydın ekici gelecekti fenerin kaptanı olacak bir oyuncu bence kesin kalmalıdır iyi bir ekici ye takımın ihtiyacı var
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