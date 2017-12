Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası sona erdi

Kulüpler bazında 205 puanla İstanbul Büyükşehir Belediyesi birinci olurken, Ankara ASKİ 170 puanla 2.'liği elde etti.. 98 puanla Rize Çaykur Spor ise üçüncü sırada yer aldı. 81 puan toplayan Kayseri Şekerspor ise şampiyonayı 4. sırada tamamladı.Diğer yandan milli hakemlerimizden Sadettin Yücel jübile yaptı. 130 kilo finalini yöneten Sadettin Yücel daha sonra bantlarını ve düdüğünü kendisi gibi hakem olan oğlu Mehmet Gürhan Yücel'e devretti. Federasyon Başkanı Musa Aydın'da bu zamana kadar ki emeklerinden dolayı Sadettin Yücel'e teşekkür ederek plaket verdi.Aydın: "Bizim başarımızı yükseltmemiz için sıklet rekabetini artırmamız lazım"Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Türkiye Grekoromen güreş şampiyonasının son derece başarılı geçtiğini belirterek, "Serbest Türkiye Güreş Şampiyonası'na göre katılımın az olmasına rağmen kalite oldukça yüksekti. Özellikle milli takımdaki sporcularımız Rıza Kayaalp dışında yenildiler. Bu da büyük bir rekabetin oluşmasını sağladı. Bizim başarımızı artırmamız için sıklet rekabetini artırmamız lazım. Burada şunu net bir şekilde gördük ki Greko Romen'de sıklet rekabeti oluştu. Her sıklette en az 2-3 tane alternatif isimler var. Bundan dolayı çok mutlu olduk. Bu rekabet bizlere uluslararası alanlara büyük başarılar kazandıracak. Sıklette rekabet olacak ki başarı gelecek. Geçmişe baktığımızda da bunu görüyoruz. Rekabet olan her sıklette başarılı olduk. Biz bu şampiyonada en büyük hedeflerimizden biri olan sıklet rekabetini sağlamış olduk. Son derece güzel bir şampiyonayı geride bıraktık. Bu şampiyonaya sponsor olan Çaykur'a ve bizleri burada son derece misafirperver bir şekilde ağırlayan Rizeli vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu şampiyonaya katılan sporcu, antrenör ve hakemlerimize de teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca Türkiye şampiyonasını bizaat gelerek burada takip eden Gençik ve Spor Bakanımız sayın Dr. Osman Aşkın'a da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştuSon gün maçlarının ardından kilolarında Türkiye şampiyonu olan sporcular şunlar:55 Kilo (KSE) Ekrem Öztürk60 Kilo (İBB) Ahmet Uygar63 Kilo (İBB) Abdurrahman Altan67 Kilo (ASK) Enes Başar72 Kilo(İBB) Cengiz Arslan77 Kilo (İBB) Serkan Akkoyun82 Kilo(ASK) Emrah Kuş87 Kilo (RCA) Salih Aydın97 Kilo (İBB) Cenk İldem130 Kilo (ASK) Rıza Kayaalp