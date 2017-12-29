Milli sporcular ödüllendirildi
Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, milli sporcuları ödüllendirdi.
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:19
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Cenk için İstanbul'a geldiler!
Toplam 2
Yorum
BJK LI yolun açık olsun KRAL
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Cenk için İstanbul'a geldiler!
Toplam 2
Yorum
karakartal16 Güle güle Cenk Tosun şampiyonluklar da vermiş olduğun katkıdan Akhisarspor karşısında şampiyonluk golün için tşk
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Özbek'in listesi belli oldu
Toplam 3
Yorum
ömer alan İnşallah abdurrahim albayrak gelir çünkü en iyisi o bnce
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