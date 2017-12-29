 Milli sporcular ödüllendirildi – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    Milli sporcular ödüllendirildi

    Milli sporcular ödüllendirildi

    Zonguldak Valisi , milli sporcuları ödüllendirdi.

    2017 Yılında Atletizm, Boks, Taekwando, Kickboks, Masa tenisi, Judo ve Güreş gibi branşlarda; Uluslararası müsabakalarda Zonguldak'ı ve 'yi başarıyla temsil eden 40 sporcu ve 13 antrenörü , madalya ve altın ile ödüllendirdi. Başarılı Milli sporculara hitap eden Vali Çınar, "Sizler hem ilimizin hem de Ülkemizin gururusunuz, sağladığınız başarılarla Şanlı Bayrağımızı müsabakalarda dalgalandırıyorsunuz, bu büyük bir mutluluk. Sizlerin daha da başarılı olacağınıza, Ülkemize, İlimize yeni madalyalar getireceğinize yürekten inanıyor ve sizleri destekliyoruz" diyerek başarılar diledi.
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:19
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