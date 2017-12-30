 Son madalya Nafia Kuş'tan – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Aralık 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Son madalya 'tan

    Son madalya Nafia Kuş'tan

    Milli tekvandocu , WT Grand Slam Şampiyonlar Serisi'nin ilk haftasında kadınlar +67 kiloda üçüncü oldu

    Dünya (WT) Grand Slam Şampiyonlar Serisi'nin ilk haftasında milli sporcu , kadınlar +67 kiloda bronz madalya kazandı.

    Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, WT tarafından ilk kez düzenlenen Grand Slam Şampiyonlar Serisi'nde ilk hafta müsabakaları gerçekleştirildi.

    Çin'in Wuxi şehrinde düzenlenen organizasyonun ilk haftasında erkekler 80 ve kadınlar +67 kiloda müsabakalar yapılırken, Türkiye'yi Nafia Kuş temsil etti.

    Her sıklette seçilmiş 12 sporcunun yarışabildiği organizasyonda Nafia, kadınlar +67 kilo ilk tur maçında Çinli Chen Li'yi, çeyrek finalde ise Sırbistan'dan Milica Mandic'i mağlup ederek yarı finale yükseldi.

    Yarı finalde son dünya şampiyonu İngiliz Bianca Walkden'a yenilen milli tekvandocu, bronz madalya maçında Polonya'dan Aleksandra Kowalczuk'u mağlup ederek üçüncülük kürsüsüne çıktı.

    Çin'in ev sahipliği yaptığı Grand Slam Şampiyonlar Serisi'nin ikinci haftasında kadınlar 67 kiloda Nur Tatar Askari, 6 Ocak 2018'de tatamiye çıkacak.

    Serinin üçüncü haftasında kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım, son haftasında ise 57 kiloda Zeliha Ağrıs, Hatice Kübra İlgün ile İrem Yaman madalya mücadelesi verecek.

    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Son madalya Nafia Kuş'tan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN