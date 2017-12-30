Son madalya Nafia Kuş'tan

Dünya Tekvando Federasyonu (WT) Grand Slam Şampiyonlar Serisi'nin ilk haftasında milli sporcu Nafia Kuş, kadınlar +67 kiloda bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, WT tarafından ilk kez düzenlenen Grand Slam Şampiyonlar Serisi'nde ilk hafta müsabakaları gerçekleştirildi.

Çin'in Wuxi şehrinde düzenlenen organizasyonun ilk haftasında erkekler 80 ve kadınlar +67 kiloda müsabakalar yapılırken, Türkiye'yi Nafia Kuş temsil etti.

Her sıklette seçilmiş 12 sporcunun yarışabildiği organizasyonda Nafia, kadınlar +67 kilo ilk tur maçında Çinli Chen Li'yi, çeyrek finalde ise Sırbistan'dan Milica Mandic'i mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde son dünya şampiyonu İngiliz Bianca Walkden'a yenilen milli tekvandocu, bronz madalya maçında Polonya'dan Aleksandra Kowalczuk'u mağlup ederek üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Çin'in ev sahipliği yaptığı Grand Slam Şampiyonlar Serisi'nin ikinci haftasında kadınlar 67 kiloda Nur Tatar Askari, 6 Ocak 2018'de tatamiye çıkacak.

Serinin üçüncü haftasında kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım, son haftasında ise 57 kiloda Zeliha Ağrıs, Hatice Kübra İlgün ile İrem Yaman madalya mücadelesi verecek.