 Günaç, eskrimde Türkiye ikincisi oldu – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    Günaç, eskrimde Türkiye ikincisi oldu

    Günaç, eskrimde Türkiye ikincisi oldu

    ’nin başarılı eskrimcisi , Büyükler Eskrim Epe Türkiye Şampiyonasında gümüş madalya kazanarak Türkiye ikincisi oldu.

    Türkiye Eskrim Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Adıyaman'da yapıldı. 23-24 Eylül tarihleri arasında yapılan şampiyonaya, epe, flöre ve kılıç kategorilerinde toplam 106 sporcu katıldı. Şampiyonaya ilimizden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübünün başarılı sporcusu 'da katıldı. Günaç önemli şampiyonadan gümüş madalya çıkartmayı başardı.
    Zorlu geçen şampiyonada yarı finale kalan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü sporcusu , Adıyaman GSK'lı Merve Ersoy ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın sonunda 15/12'lik skor ile kazanan taraf Gökçe Günaç oldu. Günaç, finalde karşılaştığı Aybüke Öztürkmen'e ise talihsiz şekilde yenilerek ikincilik kürsüsüne çıkmaya hak kazandı. Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalya ve kupaları protokol tarafından verildi.
    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:17
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