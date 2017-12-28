Günaç, eskrimde Türkiye ikincisi oldu
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin başarılı eskrimcisi Gökçe Günaç, Büyükler Eskrim Epe Türkiye Şampiyonasında gümüş madalya kazanarak Türkiye ikincisi oldu.
Zorlu geçen şampiyonada yarı finale kalan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü sporcusu Gökçe Günaç, Adıyaman GSK'lı Merve Ersoy ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın sonunda 15/12'lik skor ile kazanan taraf Gökçe Günaç oldu. Günaç, finalde karşılaştığı Aybüke Öztürkmen'e ise talihsiz şekilde yenilerek ikincilik kürsüsüne çıkmaya hak kazandı. Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalya ve kupaları protokol tarafından verildi.
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:17
-
Adaylara 57 milyonluk şok!
Toplam 2
Yorum
Yasama Riva'dan gelen paralar nereye gitti? Borca gittiyse borcumuz neden 2,5 milyar? Seyirci hasılatı, ürün gelirleri, reklam gelirleri ne oldu?
-
Cenk Gönen dönüyor mu?
Toplam 2
Yorum
öğretici sakın ha ! çok kötü bir kaleci ! ancak bjk gibi kolay yani şanslı bir kalede muskalarla oynar ! GS kalesi zor kaledir cenk yetmez !
-
İkinci bomba: Cenk Tosun kontrolden geçti!
Toplam 38
Yorum
CELAL GERCEKCI BJK LIYIM KARDES SENIN GIBI FANATIZMLI DEGIL SENEYE TEKRAR OLURUZ AMA BU SENE OLMAZ DOYMUSLUK VAR TAKIMDA BUNU GOREMIYOSAN PES
Günaç, eskrimde Türkiye ikincisi oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.