Başkan Karakan, yaptığı 2017 değerlendirmesinde, çeşitli kategorilerde 22 lig ve şampiyona düzenlediklerini hatırlatarak, "Türk hokeyi açısından 2017'yi verimli geçirdik. 100 kulüp ve binin üzerinde sporcu bu organizasyonlarda faaliyet gösterdi. Üniversite sporları, okul sporları ve kendi organizasyonlarımızla birlikte dolu dolu bir yurt içi faaliyet dönemi geçirdik." ifadelerini kullandı.

Yurt dışında elde edilen başarılarla büyük bir sevinç yaşadıklarını anlatan Karakan, şunları kaydetti:

"Milli takımlarımız, katıldıkları turnuvalarda şampiyonluk kupasını kaldırdı. 2017 yılının ilk aylarında 21 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın Avrupa Salon Hokey Şampiyonası'nda birinci olarak, Championship 1'e yükselmesi, A Milli Kadın Takımı'nın Açık Alan Avrupa Hokey Şampiyonası'nda birinci olmasıyla Championship 2'ye çıkmasının yanı sıra geçen hafta ev sahipliğini yaptığımız Güneydoğu Avrupa Ülkeleri 19 Yaş Altı Salon Hokeyi Şampiyonası'nda hem kız hem de erkek milli takımımızın şampiyonluk kupasını kaldırması tüm hokeyseverleri mutlu etti."

- "2018'i daha verimli geçireceğiz"

Karakan, 2018 yılı hedeflerine değinerek, "Hokeyin tüm yurtta oynanan, aktif faaliyet gösterilen bir branş olabilmesi ve yeni uluslararası başarılar elde edebilmek için 2018'i hokeyde seferberlik yılı ilan ettik. Ülkemizin tüm bölgelerinden malzeme talebi alıyoruz. Bunları değerlendirerek acil ihtiyaç sırasına göre kulüplerimize, okullarımıza gönderimini gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Hokey camiasındaki tüm yetkililere 2018 yılı için tüm enerjilerini bu branşa harcamaları yönünde talepte bulunduklarını ifade eden Karakan, "İnanıyorum ki camiamızla birlikte 2018'i geride bıraktığımız tüm yıllardan daha verimli geçireceğiz." değerlendirmesini yaptı.