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Haberler Göztepe Dennis, Elversberg'e

Dennis, Elversberg'e

Sarı-kırmızılı kulüp bir oyuncusunu daha Bundesliga'ya (Almanya Ligi) göndermeye hazırlanıyor. Göztepe'nin 22 yaşındaki yıldızı Anthony Dennis'e talip çıktı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2026 06:50
Dennis, Elversberg'e

Sarı-kırmızılı kulüp bir oyuncusunu daha Bundesliga'ya (Almanya Ligi) göndermeye hazırlanıyor. Göztepe'nin 22 yaşındaki yıldızı Anthony Dennis'e talip çıktı. Daha önce Romulo'yu 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Leipzig'e satan İzmir ekibi, Nijeryalı orta saha oyuncusundan da önemli bir geliri kasasına koymayı hedefliyor. İki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Göz Göz'ün potansiyeli yüksek olan oyuncu için bonservis beklentisinin 10 milyon euro olduğu ifade edildi. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor. SV 07 Elversberg, Preussen Münster'i 3-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez Bundesliga'ya yükseldi. Siyah beyazlı takım 2021/22 sezonunda Almanya 4'üncü Ligi'nde mücadele ediyordu.

3 KEZ AĞLARI SALLADI

Anthony Dennis geçen sezon istikrarlı grafiğiyle dikkat çekti. 22 yaşındaki orta saha, sarı kırmızılı forma altında Süper Lig'de 31 maçta toplam 2 bin 474 dakika süre aldı. 29 karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Nijeryalı oyuncu, 3 kez ağları salladı.

RHALDNEY'E TALİPLER VAR

Göztepe'nin bir başka oyuncusu Rhaldney'in yakın zamanda takımdan ayrılması bekleniyor. İzmir temsilcisinin geçtiğimiz sezon devre arasında Portekiz ekibi FC Alverca'ya kiraladığı 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için ciddi teklifler olduğu belirtildi.

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