Forvete 2 Sambacı

Forvete 2 Sambacı

Namağlup Göz-Göz, Avrupa hedefini güçlendirmek için A.Paranaense’den 22 yaşındaki Viana ve S.Recife’den 26 yaşındaki Coutinho için kolları sıvadı

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 06:50
Forvete 2 Sambacı

Göztepe, Avrupa hedefi için önemli transfer planları yapıyor. Sarı kırmızılılar ilk 5'te kalırsa, ocakta hücum bölgesi için iki bomba patlatacak. Listede, Brezilya Serie A'da A.Paranaense'den 22 yaşındaki genç yıldız adayı Renan Viana ile Serie B'de Coritiba'da kiralık oynayan 26 yaşındaki santrfor Gustavo Coutinho var. Her iki oyuncunun da kontratı 2027'de bitecek.

UZUN VE KISA VADELİ PLAN

Bonservisi Recife'deki Coutinho'nun ayrılmak istediği bildirildi. Stoilov'un onayının ardından transferin hızlandırılacağı bildirildi. İzmir ekibi, genç yaşında Brezilya'da dikkat çeken Viana'yı uzun vadede, Coutinho'yu ise kısa vadede takıma doğrudan katkı verebilecek bir yatırım olarak değerlendiriyor. Viana, 26 maçta 10 gol, 1 asistle oynuyor. Coutinho ise 39 maçta 7 gol, 2 asist katkısı sağladı.

