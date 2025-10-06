CANLI SKOR ANA SAYFA
Göztepe tam gaz

Göztepe tam gaz

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe, sahasında Başakşehir'i konuk etti. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Göztepe, 1-0 kazandı. Göztepe'ye evinde galibiyeti getiren golü 43. dakikada Juan kaydetti. Ayrıca Göztepeli Juan, 26. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Bu sonuçla birlikte Göztepe, ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkararak 16 puanla haftayı 3. sırada kapattı. Ligde 9. hafta karşılaşmalarında Göztepe, Alanyaspor'a konuk olacak. Başakşehir, Galatasaray'ı konuk edecek.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
Göztepe tam gaz

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe, sahasında Başakşehir'i konuk etti. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Göztepe, 1-0 kazandı. Göztepe'ye evinde galibiyeti getiren golü 43. dakikada Juan kaydetti. Ayrıca Göztepeli Juan, 26. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Bu sonuçla birlikte Göztepe, ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkararak 16 puanla haftayı 3. sırada kapattı. Ligde 9. hafta karşılaşmalarında Göztepe, Alanyaspor'a konuk olacak. Başakşehir, Galatasaray'ı konuk edecek.

ŞAHİN İLAÇ OLAMADI

Bu sezon teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırmasının ardından Nuri Şahin yönetiminde 4. maçına çıktı. İstanbul temsilcisi söz konusu 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Stanimir Stoilov yönetiminde istikrarlı bir şekilde yoluna devam eden Göztepe, ligin en az gol yiyen takımı unvanını da korudu. 8 maçta rakip filelere 11 gol gönderen sarı-kırmızılılar, kalesinde ise sadece 2 gol gördü.

STOILOV: EN İYİ OYUN DEĞİLDİ

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Evde oynadığımız en iyi maç değildi bu. Karşımızda güçlü, iyi oyunculardan kurulu, iyi bir rakip vardı. Bugün 3 puanı almak gerçekten çok değerliydi. Oynadığımız en iyi maç değildi. Ancak bu şekilde kazanmaya ve 3 puan toplamaya devam etmeliyiz.

Hücumsal anlamda bugün çok fazla fırsat yaratamadık. Bir özgüven kaybı yaşadığımız doğru. O noktada daha fazla çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Taraftara da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

