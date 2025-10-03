CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe Fırsat haftası

Fırsat haftası

Avrupa’yı hedefleyen, Süper Lig’de namağlup 4. Göz-Göz, İzmir’de Başakşehir’i yenip, üst tarafta birbirleriyle oynayacak rakiplerinin puan kaybını bekleyecek

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fırsat haftası

Süper Lig'de pazar günü evinde Başakşehir'i yenerek milli araya namağlup ve üst sıralarda girmeyi hedefleyen 13 puanle 4. Göztepe, kazandığı takdirde önemli bir fırsat yakalayacak. Başakşehir'le kritik bir maça çıkacak sarı-kırmızılıların gözü; G.Saray-Beşiktaş, Samsun-F.Bahçe ve Trabzonspor-Kayseri maçlarında da olacak. Avrupa kupalarına katılma adına yarıştığı rakiplerinin birbirleriyle oynayacağı maçların sonuçlarına göre İzmir ekibi kazanırsa, puan farkını artırma ya da azaltma şansı elde edecek.

SONUÇLARA GÖRE 2. OLABİLİR

Galatasaray 7'de 7 yapıp 21 puanla zirvede adeta tek başına yer alırken, son haftalarda çıkışa geçen 5'inci Beşiktaş 6 maç sonunda 12 puanla Göztepe'yi 1 puan geriden takibini sürdürdü. Liderin en yakın takipçisi 2'nci Fenerbahçe ise yenilgisiz 15 puan topladı. Geçen sezondan bu yana istikrarlı bir gidişata sahip olan Samsunspor ise yine Göztepe'nin 1 puan gerisinde 6'ncı sıraya adını yazdırdı. Göztepe'nin 1 puan üzerinde yer alan 14 puanlı 3'üncü Trabzonspor ise bu hafta evinde Kayserispor'la karşılaşacak.

Dennis, değerini katlıyor

Göztepe'nin 21 yaşındaki Nijeryalı ön liberosu Dennis değerine değer katıyor. Yaklaşık 2 buçuk yıl önce sarıkırmızılıların U19 takımının kadrosuna dahil olan ve Stoilov tarafından A takıma kazandırılan Dennis'in değeri, 25 bin euro'dan 5 milyon euro'ya kadar yükseldi. Genç dinamo, bu sezon 7 maçta 2 gol katkısı sağladı.

Cihan Aydın'dan 3 kırmızı

Göztepe-Başakşehir maçının hakemi Cihan Aydın oldu. Sarı-kırmızılıların Cihan Aydın'la kart istatistiği dikkat çekti. Göz-Göz, Cihan Aydın'ın yönettiği 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşadı. Aydın bu 5 karşılaşmada, İzmir ekibinin oyuncularına da 3 kez kırmızı kart gösterdi.

G.Saray'da pamuk eller cebe!
UEFA ülke puanları güncellendi!
DİĞER
'Aşk ve Gözyaşı'nda Selim Meyra'dan boşanmayacağını söyler!
CANLI ANLATIM | İsrail esir aldığı aktivistleri Aşdod Limanı'na getirdi! Son gemi Marinette gemisi ile bağlantı kesildi!
Buruk'tan derbiye Liverpool planı!
Galatasaray'da Icardi tartışması! Taraftarlar...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk açıkladı! Osimhen'in durumu... Buruk açıkladı! Osimhen'in durumu... 01:15
Buruk açıkladı! Osimhen'in durumu... Buruk açıkladı! Osimhen'in durumu... 01:14
🔴A SPOR CANLI | 🔴A SPOR CANLI | 00:33
Tedesco'dan Asensio sözleri! "Oynaması..." Tedesco'dan Asensio sözleri! "Oynaması..." 00:30
UEFA ülke puanları güncellendi! UEFA ülke puanları güncellendi! 00:30
F.Bahçe evinde kazandı! F.Bahçe evinde kazandı! 00:30
Daha Eski
Berke'den penaltılara geçit yok Berke'den penaltılara geçit yok 00:30
F.Bahçe'nin penaltısına ofsayt engeli! F.Bahçe'nin penaltısına ofsayt engeli! 00:30
Kadıköy'de penaltı kararı Kadıköy'de penaltı kararı 00:30
Kadıköy'de tribünler Filistin'i unutmadı! Kadıköy'de tribünler Filistin'i unutmadı! 00:29
Osimhen'den G.Saray'a kötü haber! Osimhen'den G.Saray'a kötü haber! 00:29
Derbinin oranları açıklandı! İşte favori takım Derbinin oranları açıklandı! İşte favori takım 00:29