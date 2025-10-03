Fırsat haftası

Süper Lig'de pazar günü evinde Başakşehir'i yenerek milli araya namağlup ve üst sıralarda girmeyi hedefleyen 13 puanle 4. Göztepe, kazandığı takdirde önemli bir fırsat yakalayacak. Başakşehir'le kritik bir maça çıkacak sarı-kırmızılıların gözü; G.Saray-Beşiktaş, Samsun-F.Bahçe ve Trabzonspor-Kayseri maçlarında da olacak. Avrupa kupalarına katılma adına yarıştığı rakiplerinin birbirleriyle oynayacağı maçların sonuçlarına göre İzmir ekibi kazanırsa, puan farkını artırma ya da azaltma şansı elde edecek.

SONUÇLARA GÖRE 2. OLABİLİR

Galatasaray 7'de 7 yapıp 21 puanla zirvede adeta tek başına yer alırken, son haftalarda çıkışa geçen 5'inci Beşiktaş 6 maç sonunda 12 puanla Göztepe'yi 1 puan geriden takibini sürdürdü. Liderin en yakın takipçisi 2'nci Fenerbahçe ise yenilgisiz 15 puan topladı. Geçen sezondan bu yana istikrarlı bir gidişata sahip olan Samsunspor ise yine Göztepe'nin 1 puan gerisinde 6'ncı sıraya adını yazdırdı. Göztepe'nin 1 puan üzerinde yer alan 14 puanlı 3'üncü Trabzonspor ise bu hafta evinde Kayserispor'la karşılaşacak.

Dennis, değerini katlıyor

Göztepe'nin 21 yaşındaki Nijeryalı ön liberosu Dennis değerine değer katıyor. Yaklaşık 2 buçuk yıl önce sarıkırmızılıların U19 takımının kadrosuna dahil olan ve Stoilov tarafından A takıma kazandırılan Dennis'in değeri, 25 bin euro'dan 5 milyon euro'ya kadar yükseldi. Genç dinamo, bu sezon 7 maçta 2 gol katkısı sağladı.

Cihan Aydın'dan 3 kırmızı

Göztepe-Başakşehir maçının hakemi Cihan Aydın oldu. Sarı-kırmızılıların Cihan Aydın'la kart istatistiği dikkat çekti. Göz-Göz, Cihan Aydın'ın yönettiği 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşadı. Aydın bu 5 karşılaşmada, İzmir ekibinin oyuncularına da 3 kez kırmızı kart gösterdi.