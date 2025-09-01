CANLI SKOR ANA SAYFA
Göztepe'den çifte transfer hamlesi

Göztepe'den çifte transfer hamlesi

Trendyol Süper Lig'de milli araya 2 galibiyet ve 2 beraberlik alıp 8 puanla 3'üncü sırada giren Göztepe gözünü transferlere çevirdi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2025 Pazartesi 11:09
Göztepe'den çifte transfer hamlesi

Son olarak Brezilyalı golcüsü Emersonn'u 3,2 milyon euro karşılığında Fransa Lig 1 ekibi Toulouse'a gönderen sarı-kırmızılılar 2 golcüyü listesine ekledi. Sezon başında da Romulo'yu Alman ekibi Leipzig'e 20 artı 5 milyon euroya uğurlayan Göztepe, Galatasaray'dan Ahmed Kutucu ile İsviçre'nin Grasshoppers takımında top koşturan Tuğra Turhan için girişimlere başladı. İleri uca 2 takviye yapmayı planlayan Göztepe'nin iki oyuncunun yanı sıra yabancı isimlerle de görüştüğü ifade edildi.

Geçen sezonun devre arasında Eyüpspor'dan Galatasaray'a transfer olan 25 yaşındaki Ahmed Kutucu, sarı-kırmızılılarda çok forma şansı bulamadı. Genelde yedek kulübesinde bekleyen gurbetçi golcü, bu sezon da hiç bir maçta süre alamadı. Almanya'da Schalke 04 altyapısından yetişen Ahmed, ülkemizde Başakşehir ve Eyüpspor'da da oynadı. Galatasaray'la 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ahmed, 3 defa A Milli Takımı'mızda görev aldı. Grasshoppers'tan yetişen 18 yaşındaki Tuğra ise geçen sezon 8 müsabakaya çıktı. Bu maçlarda 1 kez gol sevinci yaşayan genç forvet, İsviçre U17 Milli Takımı'nda da 3 kez görev yaptı.

