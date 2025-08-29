CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe 1000’ler kulübünde

1000’ler kulübünde

Süper Lig’de 4. haftanın açılış maçında bugün Konyaspor’u ağırlayacak olan Göztepe, ligdeki 1000’inci maçını oynayacak. Göz-Göz, 1000’ler kulübüne giren 12. takım olacak

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
1000’ler kulübünde

Süper Lig'e etkili bir giriş yaparak sezona 2 galibiyet ve 1 beraberlikle başlayan ligin flaş ekiplerinden Göztepe, bugün ayrı bir heyecan yaşayacak. Göz-Göz, 4. haftanın açılış maçında bugün Konyaspor'u ağırlarken, ligde 32. sezonunu geçiren sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmayla ligdeki 1000'inci maçını oynayacak. Göztepe'den önce Süper Lig'de 11 ekip 1000 müsabaka barajını geçti. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Altay, Gaziantepspor, Samsunspor ve Antalyaspor'un ardından İzmir ekibi de 1000'ler kulübüne dahil olup tarih yazacak.

OGÜN VE GODOİ FORMA GİYEMEYECEK

Göztepe'de sakat olan Ogün ve Godoi, yok. Slovenya kampında omzundan sakatlanıp ameliyat edilen Ogün'ün durumunun iyiye gittiği, idmanda darbeye bağlı sakatlanan Godoi'nin ise birkaç haftaya takıma döneceği öğrenildi.

İZMİR'DE SİFTAH PEŞİNDE

İlk ç saha maçını Fenerbahçe'ye karşı oynayan Göztepe, güçlü rakibiyle golsüz berabere kaldı. İki deplasmandan galibiyetle dönen sarı-kırmızılılar, henüz taraftarının önünde kazanamadı. Stoilov'un öğrencileri, bugün Konyaspor'u yenerek bu sezonki ilk iç saha galibiyetini almayı hedefliyor.

GÖZLER JANDERSON'DA OLACAK

Göztepe'de Leipzig'e transfer olan Romulo'nun yerine takıma katılan Janderson, Konyaspor karşısında yine takımının en önemli kozu olacak. 26 yaşındaki Brezilyalı santrfor, Rizespor maçında asist yaparken, 2-0 kazanılan Karagümrük karşısında 1 gol, 1 asistle galibiyette büyük rol oynadı.

G.Saray'dan flaş hamle! Barış giderse 2 yıldızdan biri...
REKLAM
DİĞER
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! İşte turnuva formatı ve tarihleri...
CHP'li belediyelerde skandallar bitmiyor! Torbalı'da başkan Övünç Demir'den rüşvet karşılığı 60 milyonluk ceza indirimi
F.Bahçe'nin orta sahası Real Madrid'den gelecek!
G.Saray'da Ederson tamam!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kairat futbolcularının Real Madrid heyecanı! Kairat futbolcularının Real Madrid heyecanı! 01:35
Kairat futbolcularının Real Madrid heyecanı! Kairat futbolcularının Real Madrid heyecanı! 01:30
Avrupa Ligi'nde play-off maçları tamamlandı! İşte toplu sonuçlar Avrupa Ligi'nde play-off maçları tamamlandı! İşte toplu sonuçlar 01:30
Avrupa Ligi'nde play-off maçları tamamlandı! İşte toplu sonuçlar Avrupa Ligi'nde play-off maçları tamamlandı! İşte toplu sonuçlar 01:29
Dolmabahçe'de büyük protesto! Dolmabahçe'de büyük protesto! 00:42
G.Saray'da Ederson tamam! G.Saray'da Ederson tamam! 00:38
Daha Eski
Beşiktaş'ta Solskjaer ile yollar ayrıldı! Beşiktaş'ta Solskjaer ile yollar ayrıldı! 00:03
Solskjaer'den istifa tepkileri hakkında açıklama! Solskjaer'den istifa tepkileri hakkında açıklama! 00:03
Dolmabahçe'de 'İstifa' sesleri! Solskjaer'e şok protesto Dolmabahçe'de 'İstifa' sesleri! Solskjaer'e şok protesto 00:02
Beşiktaş'ta Avrupa defteri kapandı! Beşiktaş'ta Avrupa defteri kapandı! 00:02
Samsun Avrupa yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek! Samsun Avrupa yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek! 00:02
RAMS Başakşehir'den Avrupa'ya erken veda! RAMS Başakşehir'den Avrupa'ya erken veda! 00:02