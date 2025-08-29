1000’ler kulübünde

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig'e etkili bir giriş yaparak sezona 2 galibiyet ve 1 beraberlikle başlayan ligin flaş ekiplerinden Göztepe, bugün ayrı bir heyecan yaşayacak. Göz-Göz, 4. haftanın açılış maçında bugün Konyaspor'u ağırlarken, ligde 32. sezonunu geçiren sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmayla ligdeki 1000'inci maçını oynayacak. Göztepe'den önce Süper Lig'de 11 ekip 1000 müsabaka barajını geçti. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Altay, Gaziantepspor, Samsunspor ve Antalyaspor'un ardından İzmir ekibi de 1000'ler kulübüne dahil olup tarih yazacak.

OGÜN VE GODOİ FORMA GİYEMEYECEK

Göztepe'de sakat olan Ogün ve Godoi, yok. Slovenya kampında omzundan sakatlanıp ameliyat edilen Ogün'ün durumunun iyiye gittiği, idmanda darbeye bağlı sakatlanan Godoi'nin ise birkaç haftaya takıma döneceği öğrenildi.

İZMİR'DE SİFTAH PEŞİNDE

İlk ç saha maçını Fenerbahçe'ye karşı oynayan Göztepe, güçlü rakibiyle golsüz berabere kaldı. İki deplasmandan galibiyetle dönen sarı-kırmızılılar, henüz taraftarının önünde kazanamadı. Stoilov'un öğrencileri, bugün Konyaspor'u yenerek bu sezonki ilk iç saha galibiyetini almayı hedefliyor.

GÖZLER JANDERSON'DA OLACAK

Göztepe'de Leipzig'e transfer olan Romulo'nun yerine takıma katılan Janderson, Konyaspor karşısında yine takımının en önemli kozu olacak. 26 yaşındaki Brezilyalı santrfor, Rizespor maçında asist yaparken, 2-0 kazanılan Karagümrük karşısında 1 gol, 1 asistle galibiyette büyük rol oynadı.