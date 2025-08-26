CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Göztepe Maestro Olaitan

Maestro Olaitan

İzmir temsilcisinin yıldızı Tijanic'in yerini doldurdu. Göztepe'nin Grenoble'den renklerine kattığı Beninli 10 numara, ilk 3 haftadaki performansıyla Süper Lig'e şimdiden mührünü vurdu.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025 Salı 06:50
Maestro Olaitan

Trendyol Süper Lig'de Göztepe sezona fırtına gibi başladı. Deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0, Fatih Karagümrük'ü 2-0'lık skorla mağlup eden sarı-kırmızılılar, şampiyonluğun güçlü adayı Fenerbahçe ile İzmir'de golsüz berabere kaldı. Bu başarıda öne çıkan isim ise Ishola Junior Olaitan oldu. David Tijanic'in ayrılmasının ardından orta sahada oyun kurucu görevini üstlenen Beninli futbolcu, 3 maçta sergilediği performansla otoritelerden tam not aldı.

KARAGÜMRÜK AĞLARINI SARSTI

3 karşılaşmaya da ilk 11'de başlayan 23 yaşındaki futbolcu, toplam 221 dakika süre aldı. Oyun aklı ve hücumdaki etkinliği ile dikkat çeken sarı-kırmızılı futbolcu, Fatih Karagümrük deplasmanında ağları salladı. Fransa 2'nci Lig ekibi Grenoble'dan transfer edilen Olaitan, 2029 yılına kadar sarı-kırmızılılarla sözleşme imzaladı. Duran toplarda da etkili bir performans ortaya koyan 10 numara, gelecek vaat eden isimler arasına adını şimdiden yazdırdı.

ÇOK YÖNLÜ

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Göztepe'nin Beninli 10 numarası, bu sezon takımın en önemli kozu olacağının sinyallerini şimdiden verdi. Junior Olaitan çok yönlü oyuncu olarak dikkat çekiyor. 10 numaranın yanı sıra sol kanat ve santrfor bölgelerinde de görev alabiliyor.

MİROSHİ'YE YENİ GÖREV

Göztepe'nin Tanzanyalı oyuncusu Novatus Miroshi, geçen sezon zaman zaman savunma hattında oynasa da bu sezon orta saha rotasyonuna girdi. Savunmanın her yerinde oynayabilen Tanzanyalı oyuncu, defansif orta sahanın yanı sıra merkez orta saha olarak da şans bulmaya başladı. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un büyük bir eksiklik olmadığı sürece Miroshi'yi stoper hattında kullanmaması bekleniyor.

