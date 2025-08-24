Göztepe coştu!

Göztepe, önceki gün Fatih Karagümrük deplasmanından da galibiyetle ayrılıp, 2 galibiyet, 1 beraberlikle 3 maçta da mağlup olmazken, attığı 5 gole karşılık kalesinde gol görmedi. Göz-Göz'de kaleci Lis, Fenerbahçe maçında penaltı çıkararak takımına 1 puanı getiren isim olmayı da başardı.
