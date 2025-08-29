Göztepe - Konyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasının açılış maçında Göztepe ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki mücadeleyi Ali Şansalan yönetiyor. Göztepe - Konyaspor mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 21:26
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. 4. haftanın açılış maçında Göztepe ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalıyor.

GÖZTEPE - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ

Göztepe: Lis, Furkan, Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis, Rhaldney, Cherni, Olaitan, Janderson, Juan

Konyaspor: Deniz, Andzouana, Bazoer, Uğurcan, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Aleksic, Melih, Bardhi, Umut

GÖZTEPE - KONYASPOR MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

GÖZTEPE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Göztepe - Konyaspor maçı 29 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

