Göztepe - Konyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. 4. haftanın açılış maçında Göztepe ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalıyor.
GÖZTEPE - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ
Göztepe: Lis, Furkan, Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis, Rhaldney, Cherni, Olaitan, Janderson, Juan
Konyaspor: Deniz, Andzouana, Bazoer, Uğurcan, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Aleksic, Melih, Bardhi, Umut
GÖZTEPE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Göztepe - Konyaspor maçı 29 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.