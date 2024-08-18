Göztepe'den Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklama

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, dün Gürsel Aksel Stadı'nda oynadıkları Fenerbahçe karşılaşmasında kulüp CEO'su Kerem Ertan'ın uyarılarına rağmen yalnızca akredite kişilerin girebileceği alanlara taraftarları kışkırtıcı şekilde izinsiz giriş yapıldığı ve bunun kabul edilemeyeceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu tür bir eylemin, Fenerbahçe'nin veya herhangi bir kulübün stadında gerçekleşmesi halinde doğuracağı olası sonuçları kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Saha içinde yaşanan, futbolla ilgisi olmayan bu görüntüleri kesinlikle tasvip etmediğimizi belirtir; 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında açıkça suç teşkil eden bu eylemin sorumlularının gerekli cezayı almaları için tüm hukuki adımları atacağımızı ve konunun takipçisi olacağımızı spor kamuoyuna saygıyla bildiririz."