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Göztepe 3-2 Luton Town (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, üçüncü hazırlık maçında İngiltere temsilcisi Luton Town'u 3-2 mağlup etti.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2024 Pazar 13:04
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Göztepe 3-2 Luton Town (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarına Slovenya'da devam eden Göztepe, üçüncü hazırlık maçında İngiltere temsilcisi Luton Town'u 3-2 yenerek moral depoladı. Geçen sezon Premier Lig'de mücadele eden rakibi karşında pozitif bir futbol ortaya koyan sarı-kırmızılılar, yeterli transfer yapamamasına rağmen sergilediği performansla umut verdi. Özellikle maçın ilk yarısında Luton Town takımına büyük üstünlük sağlayan Göz-Göz, Slovenya'ya kadar gelip tribünde maçı izleyen gurbetçi taraftarlarından da bol bol alkış aldı.

Slovenya kampına gelen ve basın toplantısı düzenleyen Danimarkalı Başkan Rasmus Ankersen de mücadeleyi izledi. Taraftara 2 santrfor müjdesi veren Ankersen, Luton Town karşılaşmasında takımı beğendiğini dile getirdi. 25 Temmuz'a kadar Slovenya'da çalışmalarına devam edecek Göztepe, 24 Temmuz'da Hırvatistan temsilcisi NK Istra 1961 ile karşı karşıya gelecek. Göztepe 9 Ağustos'ta start alacak Süper Lig'in yeni sezonu öncesi İzmir'de bir özel maç daha yapacak.

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