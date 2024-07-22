Göztepe moral buldu

Yeni sezon çalışmalarına Slovenya'da devam eden Göztepe, üçüncü hazırlık maçında geçen sezon İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Luton Town'u 3-2 yenerek moral buldu. Slovenya kampına gelen ve basın toplantısı düzenleyen Danimarkalı Başkan Rasmus Ankersen de mücadeleyi izledi. Taraftara 2 santrfor müjdesi veren Ankersen, Luton Town karşılaşmasında takımı beğendiğini dile getirdi. 25 Temmuz'a kadar Slovenya'da çalışmalarına devam edecek Göztepe, 24 Temmuz'da Hırvatistan temsilcisi NK Istra 1961 ile karşı karşıya gelecek.