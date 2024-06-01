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Göztepe’den iç transfer hamlesi! Kubilay Kanatsızkuş ve Doğan Erdoğan...

Göztepe, Kubilay Kanatsızkuş ve Doğan Erdoğan’ın sözleşmelerinin uzatıldığını resmi sosyal medya hesaplarından açıkladı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 19:30
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Göztepe’den iç transfer hamlesi! Kubilay Kanatsızkuş ve Doğan Erdoğan...

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, iç transferde çalışmalarına devam ediyor. İsmail Köybaşı ve Dennis'le sözleşme uzatan sarı-kırmızılılar, daha sonra kiralık oyunculardan Billal Messaoudi, Celil Yüksel, Ensar Aksakal ve Ümit Akdağ'a teşekkür edip vedalaştı. Sözleşmesi biten Atınç Nukan ve Fıratcan Üzüm'le de yollarını ayrıldı. İzmir ekibi, yavaş yavaş yeni sezonda takımda kalacak oyuncuları da belirlemeye başlarken ilk olarak Kubilay Kanatsızkuş ve Doğan Erdoğan'ın sözleşmelerinin uzatıldığını resmi sosyal medya hesaplarından açıkladı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kubilay Kanatsızkuş, Doğan Erdoğan'ın sözleşmesinde yer alan opsiyonu kullanarak oyuncumuzun sözleşmesini 2024-2025 sezonunun sonuna kadar uzattı. 2023-2024 sezonunun bitmesiyle birlikte sözleşmesi sona erecek olan Doğan Erdoğan ve Kubilay Kanatsızkuş, 2024-2025 sezonun sonuna kadar 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı" ifadeleri kullanıldı.

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