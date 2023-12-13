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Göztepe'de Stoilov şov!

Göztepe, Bulgar hocası Stoilov’la bambaşka bir kimliğe büründü. İzmir ekibi, 4’te 4 yapıp 11 gol attı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 06:50
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Göztepe'de Stoilov şov!

Trendyol 1. Lig'de son olarak deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerek 3'te 3 yapıp Süper Lig yarışında yeniden iddialı duruma gelen Göztepe, Kokovic'in yerine gelen Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov'la bambaşka bir kimliğe büründü. 56 yaşındaki çalıştırıcı ile ilk maçında evinde Tuzla'yı 2-0 yenen Göz-Göz, ardından yine evinde Giresun'u 3-0 mağlup etti. Türkiye Kupası'nda 2. Lig'den 1461 Trabzon'u da İzmir'de 3-0'la geçti. Gençlerbirliği'ni de 3-0 deviren sarı-kırmızılılar, Stoilov yönetiminde 4 maçta tam 11 gol attı ve kalesini rakiplerine kapattı.

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