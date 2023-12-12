Göztepe'de hedef zirve!

Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-0 mağlup eden Göztepe, Süper Lig yarışına ağırlığını koydu. Sarı-kırmızılılar Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov'un başa gelmesiyle büyük bir çıkış yakaladı. Stoilov yönetiminde ligde 3, kupada 1 olmak üzere 4 resmi maça çıkan Göztepe, tüm karşılaşmalarını gol yemeden kazanıp taraftarını mest etti.

GÖZDAĞI VERECEK

İzmir ekibinde gözler Eyüpspor'la oynanacak mücadeleye çevrildi. Süper Lig için kenetlenen Göztepe, zirvedeki rakibini yenerek rakiplerine de gözdağı vermek istiyor. Zorlu mücadeleye ilişkin konuşan Stoilov, mutlaka kazanmak istediklerini söyledi. Bulgar çalıştırıcı, "Bu maçı da kazanmak istiyoruz. Süper Lig hedefine doğru ilerliyoruz" dedi.