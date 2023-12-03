Haberler TFF 1.Lig Göztepe 3 - 0 Bitexen Giresunspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Göztepe 3 - 0 Bitexen Giresunspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında sahasında Bitexen Giresunspor'u 3-0 mağlup etti. İzmir ekibine galibiyeti getiren golleri Kenneth Mamah (2) ve Faruk Can Genç (KK) kaydetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 21:09
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Göztepe 3 - 0 Bitexen Giresunspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Göztepe ile Bitexen Giresunspor karşı karşıya geldi.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadeleden galip ayrılan taraf, 3-0'lik skorla ev sahibi takım oldu.

İzmir temsilcisine galibiyeti getiren golleri 23. ve 72. dakikalarda Kenneth Mamah ile 56. dakikada Faruk Can Genç (KK) attı.

Bu sonuçla Göztepe puanını 26 yaparken, Giresunspor ise 9 puanda kaldı.

Ligin 15. haftasında Göztepe deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Bitexen Giresunspor ise Sakaryaspor'a konuk olacak.

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