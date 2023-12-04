Haberler TFF 1.Lig Göztepe Kennethlendi

Göztepe Kennethlendi

Yeni hocası Stanimir Stoilov ile Giresunspor'u ağırlayan Göztepe, 3 puanı 3 golle aldı: 3-0. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını Kenneth Obinna Mamah'ın golüyle 1-0 önde kapatan sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda farka gitti. 55'te Faruk Genç'in kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkaran Göz- Göz'de, perdeyi kapatan yine Mamah oldu.Stoilov ile üst üste iki maçını da kazanan Göztepe, puanını 23'e çıkardı. Peş peşe ikinci yenilgisini alan Giresun 9 puanla 17. sırada kaldı. Göztepe, gelecek hafta G.Birliği deplasmanına gidecek. Giresunspor ise Sakaryaspor'a konuk olacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
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Göztepe Kennethlendi
Yeni hocası Stanimir Stoilov ile Giresunspor'u ağırlayan Göztepe, 3 puanı 3 golle aldı: 3-0. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını Kenneth Obinna Mamah'ın golüyle 1-0 önde kapatan sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda farka gitti. 55'te Faruk Genç'in kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkaran Göz- Göz'de, perdeyi kapatan yine Mamah oldu.Stoilov ile üst üste iki maçını da kazanan Göztepe, puanını 23'e çıkardı. Peş peşe ikinci yenilgisini alan Giresun 9 puanla 17. sırada kaldı. Göztepe, gelecek hafta G.Birliği deplasmanına gidecek. Giresunspor ise Sakaryaspor'a konuk olacak.
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