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Manisa nefes aldı: 3-0
Trendyol 1. Lig'de 9 haftadır galibiyete hasret olan Manisa FK, Altay karşısında kötü gidişi durdurdu. Siyah-beyazlılar Lima, Ayberk ve Tabia'nın golleriyle zafere uzandı. Lima'nın bir de penaltıdan yararlanamadığı maçta, Altay'da Murat 90'da kırmızı kart gördü. Manisa FK bu zaferle 17 puana yükseldi. Üst üste 7. yenilgisini alan Altay ise 5 puanda kaldı.
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