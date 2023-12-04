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Erzurum kaçamadı: 1-1
1. Lig'in en fazla berabere kalan ekipleri Erzurumspor ile Gençlerbirliği, 14. hafta mücadelesinde kozlarını paylaştı. 39'da Eren Tozlu'nun golüyle öne geçen Dadaşlar, 80. dakikada Musa Çağıran'a engel olamadı. Mücadele 1-1 sona ererken; iki ekip de sezonun 6. beraberliğini yaşadı. Bu sonuçla Gençlerbirliği 24, Erzurumspor ise 18 puana çıktı.
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