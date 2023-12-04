Ankara Keçiörengücü'nde Serhat Gülpınar dönemi sona erdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nde Serhat Gülpınar ile yollar ayrıldı.

Ankara ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Serhat Gülpınar ile karşılıklı yapılan görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine, kulübümüze verdiği büyük hizmetler için teşekkür eder bundan sonraki teknik direktörlük hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.