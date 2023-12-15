Göztepe’de Traore sov

Trendyol 1. Lig'de ve Türkiye Kupası'nda oynadığı 4 maçı 11 gol atıp gol yemeden kazanan ligin iddialı takımı Göztepe'de Traore attığı gollerle damga vurdu. Defansif orta sahada oynayan 22 yaşındaki dinamo, Stoilov'un gelişiyle sol açığa geçti. Kupada 1461 Trabzon'a, ligde de G.Birliği'ne ikişer gol atan genç futbolcu, iki maçta 4 golle ileri uçta Göztepe'ye büyük katkı sağladı.

YABANCILARDAN 14 GOL

Göztepe'nin yabancı oyuncuları, sarı-kırmızılıların attığı 24 golün 14'üne katkı verdi. İzmir ekibinin en skorer yabancıları ise 4'er golle Mamah ve Traore oldu.