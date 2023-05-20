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Amatör branşlar Mehmet Sepil’in

Göztepe'nin bünyesindeki amatör branşların yönetiminin eski başkan Mehmet Sepil başkanlığında gerçekleşeceği bildirildi. Açık lamada, 17 amatör branşta faaliyet gösteren kulübün, Türk sporuna yeni sporcular kazandırmak için çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Amatör branşlar Mehmet Sepil’in
Göztepe'nin bünyesindeki amatör branşların yönetiminin eski başkan Mehmet Sepil başkanlığında gerçekleşeceği bildirildi. Açık lamada, 17 amatör branşta faaliyet gösteren kulübün, Türk sporuna yeni sporcular kazandırmak için çalışmalarına devam ettiği belirtildi.
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