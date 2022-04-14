Obinna’dan 2 milyon dolar

Ligde düşme potasındaki Göztepe'de yaprak dökümü başladı. İlk olarak Çin'e transfer olan Ndiaye'nin ardından takımın değişmezlerinden Obinna Nwobodo, ABD MLS Ligi'nden Cincinnati'ye transfer oldu ve Göz- Göz'e veda etti. ABD ekibinin, 32 maçta 1 asist yapan 25 yaşındaki Nijeryalı dinamo için 2 milyon dolar bonservis vereceği öğrenildi.



Ayrıca Göztepe, bu hafta Fenerbahçe ile adeta kader maçına çıkacak. En yakın rakibi Giresun'un 12 puan gerisindeki sarı-kırmızılılar, alınacak sonuçlara göre lige resmen veda edebilir. Göztepe, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye yenilirse üzerindeki 41'er puanlı Kayseri, Kasımpaşa, Sivas, G.Antep FK ve Galatasaray'ın oynayacağı maçlara gözünü çevirecek.