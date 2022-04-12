Göztepe sil baştan

İzmir'de Kayserispor'a 2-1 yenilip üst üste 9. maçını kaybeden ve umutları tükenen düşme hattındaki Göztepe, kadro yapılanmasına başladı. İlk olarak golcüsü Ndiaye'yi Çin'den Shangai Port'a bonservis bedeliyle gönderen sarı- kırmızılıların 4 futbolcudan daha hatırı sayılır gelir etmek için kulüplerle görüşmelere başladığı ifade edildi. Yönetimin, süresiz kadro dışı bırakılan kaleci İrfan Can Eğribayat, takım kaptanı Halil Akbunar, stoper Atınç Nukan ve orta saha Nwobodo'yu iyi bir gelir elde edebilmek için satacağı bildirildi. Nwobodo'ya ABD MLS Ligi'nden Cincinnati, Atınç'a Beşiktaş, Halil'e Trabzonspor ve İrfan Can'a da Galatasaray'ın talip olduğu öne sürüldü.

GÖZ-GÖZ'E BİR TALİP DAHA

Süper Lig'de kalma umutlarını azaltan Göztepe'nin devri için yeni bir aday ortaya çıktı. Kulübün çoğunluk hisselerini elinde bulunduran Mehmet Sepil, başkanlıktan istifa etmesinin ardından devir işlemlerini resmen başlatmıştı. İzmir ekibini satın almak için Danimarkalı Rasmus Ankersen ve Hulusi Belgü'den sonra Viven İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Alim Emiroğlu'nun ismi de ön plana çıktı.