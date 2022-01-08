Mirallas atağı

Spor Toto Süper Lig'de yarın ikinci yarının ilk haftasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Göztepe, bir yandan da harıl harıl transfer çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak Yunanistan'ın Atromitos takımından kaleci Kenan Piric'i renklerine bağlayan, sol bek Moubandje ile büyük ölçüde anlaşan sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü Belçikalı sağ kanat Kevin Mirallas'ı da gündemine aldı. Son olarak Gaziantep FK'de görev yapan ve şu an boşta olan 34 yaşındaki yıldızın Göztepe'ye önerildiği, son kararı Sırp Teknik Direktör Nestor El Maestro'nun vereceği bildirildi.

GAZİANTEP'TE İZ BIRAKTI

Profesyonel kariyerine Fransa'nın Lille takımında başlayan Belçikalı oyuncu, St Etienne, Olympiakos, Everton, Fiorentina ve Antwerp formalarını giydi. Belçika A Milli Takımı'nda 50 kez görev alan Mirallas, Gaziantep FK'de 2020-21 sezonunda 28 maça çıktı. Toplam 2 bin 49 dakika süre alan Mirallas, 5 gol atıp 5 de asist yaptı. Mirallas bu sezon ise forma giymedi.