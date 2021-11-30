Atınç: Mutlu değiliz

Göztepe'nin savunmacısı Atınç Nukan "Bütün hafta çalıştığımız planı sahada iyi uyguladık, 1 puan aldık ama bundan mutlu değiliz. Kaçan pozisyonlarımız vardı. Fenerbahçe'ye gol dışında pozisyon vermedik. Bunun üzüntüsü içindeyiz, oynadığımız futbol iyi" dedi.
Göztepe'nin savunmacısı Atınç Nukan "Bütün hafta çalıştığımız planı sahada iyi uyguladık, 1 puan aldık ama bundan mutlu değiliz. Kaçan pozisyonlarımız vardı. Fenerbahçe'ye gol dışında pozisyon vermedik. Bunun üzüntüsü içindeyiz, oynadığımız futbol iyi" dedi.