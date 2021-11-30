Haberler Göztepe Atınç: Mutlu değiliz

Atınç: Mutlu değiliz

Göztepe'nin savunmacısı Atınç Nukan "Bütün hafta çalıştığımız planı sahada iyi uyguladık, 1 puan aldık ama bundan mutlu değiliz. Kaçan pozisyonlarımız vardı. Fenerbahçe'ye gol dışında pozisyon vermedik. Bunun üzüntüsü içindeyiz, oynadığımız futbol iyi" dedi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2021 Salı 06:50
Atınç: Mutlu değiliz
Göztepe'nin savunmacısı Atınç Nukan "Bütün hafta çalıştığımız planı sahada iyi uyguladık, 1 puan aldık ama bundan mutlu değiliz. Kaçan pozisyonlarımız vardı. Fenerbahçe'ye gol dışında pozisyon vermedik. Bunun üzüntüsü içindeyiz, oynadığımız futbol iyi" dedi.
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