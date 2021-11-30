Göz-Göz nihayet

Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin oldukça altında kalan Göztepe, öne geçtiği mücadeleyi kazanamasa bile yine de teselli buldu. Bu sezon kendi sahasında sadece 1 maç kazanabilen İzmir temsilcisi, Fenerbahçe karşısında uzun süre sonra şeytanın bacağını kırdı. Evinde oynadığı son 4 maçta gol dahi atamayan sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe'ye karşı bu istatistiği bitirdi. Göztepe ayrıca evinde ilk beraberliğini aldı.



ÇIKIŞ SİNYALİ



Düşme hattında yer alan Göztepe'de Makedon forvet Adis Jahovic takımını öne geçirdi. 34 yaşındaki futbolcu ayrıca bu sezonki 2. golünü atabildi. Öte yandan ligde sadece 13 gol atan sarı-kırmızılı takımda en golcü isim 3 gollü David Tijanic durumunda. Onu ikişer golle Dino Arslanagic, Cherif Ndiaye ve Jahovic takip ediyor. Göztepeli yöneticiler. dünkü beraberliği çıkış sinyali olarak gördüklerini belirttiler.



'TARAFTARDAN ÖZÜR DİLİYORUZ'



Göztepe teknik direktörü Nestor El Maestro, "1-1 bitti, bu sonuçtan mutlu değiliz. Buraya gelen Türkiye'nin en güzel taraftarına galibiyet hediye edemedik, bundan dolayı kendilerinden özür diliyoruz" dedi. Sırp hoca "İlk yarıda oyunun üstünlüğü bizdeydi, ikinci yarıda da öyle. Oyunun sonunu Fenerbahçe'den daha güçlü şekilde bitirdik. Oyunun her alanına baktığınızda çok daha üstündük" şeklinde konuştu.



ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK



Göztepeli forvet Adis Jahovic, kazanmak için çok mücadele ettiklerini söyledi. Tecrübeli golcü, "Elimizden geleni yaptık. Kazanamadık ama gelecek maçlar için biraz da olsa öz güven bulduğumuzu düşünüyorum. Artık çıkışa geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



HOCA 2 İSMİ DEĞİŞTİRDİ



Göztepe 2 değişiklikle sahaya çıktı. Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro geçen hafta 1-1 berabere tamamladıkları Kayserispor maçının ilk 11'inde şans verdiği Lourency ve Cherif Ndiaye'nin yerine David Tijanic ve Adis Jahovic'i sahaya sürdü.



TARAFTARDAN TAM DESTEKTAM



Göztepeli taraftarlar, maça ilgi gösterdi. Stadı tıklım tıklım dolduran Göztepeli futbolseverler, karşılaşmanın ilk düdüğünden itibaren durmak bilmeden takımı ateşlemeye çalıştı. Maçtan önce, vefat eden Eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için saygı duruşunda bulunuldu.