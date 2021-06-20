Göztepe atakta

Süper Lig'de transfer döneminde ilk imzayı Altınordu'nun stoperi Kahraman Demirtaş'a attıran Göztepe, bu kez orta alana takviye yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların, Nijeryalı orta saha Vincent Onovo'yla söz kestiği öğrenildi. Macaristan'ın Ujpest takımında forma giyen 25 yaşındaki futbolcunun imza için önümüzdeki günlerde İzmir'e geleceği ifade edildi. Geçen sezon Macar Ligi'nde 29 maça çıkan Onovo 2505 dakika sahada kalıp 1 gol attı. Nijerya Milli Takımına ise 1 kez çağrılan Onovo, henüz Nijerya formasını sırtına geçirmedi.

YERLİLERE YOĞUN MARKAJ

Göztepe yerli transferinde de atağa kalktı. Sarı-kırmızılılar eski futbolcuları Serdar Gürler ve Umut Nayir için nabız yoklamaya başladı. Göztepe'de 2018-2019 sezonun ikinci yarısında ve 2019- 2020 sezonunda forma giyen Serdar'ın da Göztepe'ye dönmek istediği belirtildi. Antalyaspor'un oyuncusu olan Serdar'ın kulübüyle sözleşmesi devam ediyor. Göz-Göz'ün 2016-2017'de 1'inci Lig'deyken kadrosunda yer alan Umut Nayir'i de takıma döndürmek için görüşmelere başladığı vurgulandı.