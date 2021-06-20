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atakta

'de transfer döneminde ilk imzayı 'nun stoperi 'a attıran , bu kez orta alana takviye yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların, Nijeryalı orta saha 'yla söz kestiği öğrenildi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 06:50
Göztepe atakta

Süper Lig'de transfer döneminde ilk imzayı 'nun stoperi 'a attıran , bu kez orta alana takviye yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların, Nijeryalı orta saha 'yla söz kestiği öğrenildi. 'ın takımında forma giyen 25 yaşındaki futbolcunun imza için önümüzdeki günlerde 'e geleceği ifade edildi. Geçen sezon 'nde 29 maça çıkan Onovo 2505 dakika sahada kalıp 1 gol attı. Milli Takımına ise 1 kez çağrılan Onovo, henüz Nijerya formasını sırtına geçirmedi.

YERLİLERE YOĞUN MARKAJ
Göztepe yerli transferinde de atağa kalktı. Sarı-kırmızılılar eski futbolcuları ve için nabız yoklamaya başladı. Göztepe'de 2018-2019 sezonun ikinci yarısında ve 2019- 2020 sezonunda forma giyen Serdar'ın da Göztepe'ye dönmek istediği belirtildi. 'un oyuncusu olan Serdar'ın kulübüyle sözleşmesi devam ediyor. Göz-Göz'ün 2016-2017'de 1'inci Lig'deyken kadrosunda yer alan Umut Nayir'i de takıma döndürmek için görüşmelere başladığı vurgulandı.

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