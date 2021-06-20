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Son dakika transfer haberi: 'den bombası! İlk teklif yapıldı

Son dakika transfer haberleri... takımlarından , sürpriz bir transfer hamlesine hazırlanıyor. temsilcisi, daha önce 'de de forma giyen Ganalı yıldız 'in peşinde...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 10:02
Son dakika transfer haberi: Göztepe'den Andre Ayew bombası! İlk teklif yapıldı

,'ın yerli yıldızı 'in ardından, 'nin eski golcüsü 'i de listesine ekledi. 'ın haberine göre yönetim, scout ekibi tarafından kulübe önerilen Ganalı golcüyü de gündemine aldı.

'te ekibinde forma giyen ve kontratı ay sonunda bitecek olan 31 yaşındaki deneyimli oyuncuya Göz-Göz menajeri kanalıyla ilk teklifini iletti.

Yönetimin, transferi en kısa sürede çözüme kavuşturması bekleniyor. Fenerbahçe'de bir sezon forma giyen Ayew; , ve 'da da forma giydi.

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