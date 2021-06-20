Son dakika transfer haberi: Göztepe'den Andre Ayew bombası! İlk teklif yapıldı

Göztepe ,Beşiktaş'ın yerli yıldızı Umut Nayir'in ardından, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Andre Ayew'i de listesine ekledi. Yeni Asır'ın haberine göre yönetim, scout ekibi tarafından kulübe önerilen Ganalı golcüyü de gündemine aldı.

İngiltere Championship'te Swansea ekibinde forma giyen ve kontratı ay sonunda bitecek olan 31 yaşındaki deneyimli oyuncuya Göz-Göz menajeri kanalıyla ilk teklifini iletti.

Yönetimin, transferi en kısa sürede çözüme kavuşturması bekleniyor. Fenerbahçe'de bir sezon forma giyen Ayew; Olympique Marsilya, Lorient ve West Ham United'da da forma giydi.

