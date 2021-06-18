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Göztepe şov!

Altınordu’dan stoper Kahraman Demirtaş’ı alan Göz-Göz, Waris, Ndiaye, , Burca ve ’le görüşmelerini sürdürüyor. Lourency ve Onovo ise imza aşamasında.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 06:50
Göztepe şov!

Göztepe, iddialı bir kadro için transfere hız verdi. Transfer listesi bir hayli kabarık olan sarı- kırmızılılar, ilk olarak Altınordu'nun 27 yaşındaki stoperi Kahraman Demirtaş'la 3 yıllık imza attı. 'tan H.Split'te kiralık oynayan takımın eski golcüsü , Trabzonsporlu eski golcü Waris, S.Arabistan'da Al- Ain'de G.Saraylı eski orta saha Ndiaye, Marsilya'nın yıldız sol açığı ve Rumen ekibi 'un stoperi Burca'yla da dirsek temasındaki İzmir ekibi, önemli mesafe kat etti.

BOMBALAR BİR BİR PATLAYACAK
Göz-Göz, daha önce prensip anlaşmasına vardığı iki yıldız isimle ise sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Başkan 'in de doğruladığı Portekiz ekibi 'den sağ kanat ve Macaristan'ın Ujpest ekibinden ön libero 'nun transferi bitme aşamasına geldi. Yönetimin, aradaki ufak pürüzleri giderdikten sonra 25 yaşındaki Nijeryalı Onovo ve 25 yaşındaki Brezilyalı Lourency ile imzaların atılacağı öğrenildi. Onovo'nun 1 yıl daha kontratı bulunurken, Lourency'nin sözleşmesi sona erdiği belirtildi.

STOPER ADAYLARI BEKLEMEDE
Cluj'dan Burca için kıran kırana bir pazarlık yapan Göztepe, diğer stoper adaylarını ise bekletiyor. Yönetim, Fenerbahçe'den , 'dan ve ile 'den 'ı listesine aldı.

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