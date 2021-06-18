Göztepe şov!

Göztepe, iddialı bir kadro için transfere hız verdi. Transfer listesi bir hayli kabarık olan sarı- kırmızılılar, ilk olarak Altınordu'nun 27 yaşındaki stoperi Kahraman Demirtaş'la 3 yıllık imza attı. Beşiktaş'tan H.Split'te kiralık oynayan takımın eski golcüsü Umut Nayir, Trabzonsporlu eski golcü Waris, S.Arabistan'da Al- Ain'de G.Saraylı eski orta saha Ndiaye, Marsilya'nın yıldız sol açığı Payet ve Rumen ekibi Cluj'un stoperi Burca'yla da dirsek temasındaki İzmir ekibi, önemli mesafe kat etti.

BOMBALAR BİR BİR PATLAYACAK

Göz-Göz, daha önce prensip anlaşmasına vardığı iki yıldız isimle ise sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Başkan Mehmet Sepil'in de doğruladığı Portekiz ekibi Gil Vicente'den sağ kanat Lourency do Nascimento Rodrigues ve Macaristan'ın Ujpest ekibinden ön libero Vincent Onovo'nun transferi bitme aşamasına geldi. Yönetimin, aradaki ufak pürüzleri giderdikten sonra 25 yaşındaki Nijeryalı Onovo ve 25 yaşındaki Brezilyalı Lourency ile imzaların atılacağı öğrenildi. Onovo'nun 1 yıl daha kontratı bulunurken, Lourency'nin sözleşmesi sona erdiği belirtildi.

STOPER ADAYLARI BEKLEMEDE

Cluj'dan Burca için kıran kırana bir pazarlık yapan Göztepe, diğer stoper adaylarını ise bekletiyor. Yönetim, Fenerbahçe'den Zanka, Trabzonspor'dan Hosseini ve Hüseyin Türkmen ile Werder Bremen'den Ömer Toprak'ı listesine aldı.