Haberler Göztepe Son dakika transfer haberi: Göztepe Badou Ndiaye'yi gündemine aldı!

Son dakika transfer haberi: 'yi gündemine aldı!

'de yeni sezona iddialı girmek isteyen , orta saha transferi için gaza bastı. 'dan ayrılan 'la büyük oranda anlaşan sarı-kırmızılıların 'yi gündeme aldığı ifade edildi. Göztepe'nin Esiti olmaması durumunda en kısa zamanda Ndiaye transferini bitirmek istediği öğrenildi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 12:01
Son dakika transfer haberi: Göztepe Badou Ndiaye'yi gündemine aldı!

Geçen sezonun devre arasında 'ın Paok takımında kiraladığı 'nin takımdan ayrılmasıyla orta sahaya bir takviye daha yapmayı planlayan 'nin Ndiaye ile temasa geçtiği vurgulandı. Göztepe'nin Esiti'nin satın alma opsiyonunu kullanmayı düşündüğü ancak Paok'un yüksek bir bonservis bedeli belirlediği açıklandı.

Göztepe'nin Esiti olmaması durumunda en kısa zamanda Ndiaye transferini bitirmek istediği öğrenildi. 'de , , ve Fatih formalarını giyen 30 yaşındaki Senegalli 2020-2021 sezonun devre arasında Karagümrük'ten Suudi Arabistan takımı 'e transfer olmuştu. Ndiaye için Göztepe'nin yanı sıra 'nün de devrede olduğu öne sürüldü.

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