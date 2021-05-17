Haberler Göztepe Göztepe Berkan Emir'in sözleşmesini 2 yıl uzattı

'in sözleşmesini 2 yıl uzattı

Son dakika spor haberi... ekiplerinden , futbolcu ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 18:06
Göztepe Berkan Emir'in sözleşmesini 2 yıl uzattı

Kulübünden yapılan açıklamada, 3 sezondur takımda forma giyen 'in sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığı belirtildi.

Berkan Emir, yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı ekipte kendisini her zaman evinde hissettiği Göztepe ile yola devam edeceğini bildirdi. 'nin en güzel camiasının bir parçası olduğu için gurur duyduğunu aktaran Berkan Emir, şunları kaydetti:

"Bu şanlı formayla çok önemli başarılara imza atacağımıza eminim. Önümüzdeki sezondan en büyük beklentim, taraftarlarla 'nda kucaklaşmak. Taraftarımızın stattaki coşkusuna pandemi sürecinde hasret kaldık. Hem sizler hem bizler stadımızın tadını çıkaramadık. Sizlerle Gürsel Aksel Stadı'nda hep beraber galibiyet coşkusunu yaşamak istiyorum. Ben buna hazırım, önümüzdeki sezonda görüşmek üzere."

SON DAKİKA