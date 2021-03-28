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'de , , Nwobondo ve Ndiaye 'ın vazgeçilmezi oldu!

ekiplerinden 'yi çalıştıran , 4 futbolcudan vazgeçemedi. Deneyimli teknik adam kaleci , milli oyuncu , orta saha Nwobodo ve golcü Ndiaye'yi her maçta ilk 11'de oynattı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 15:49
Göztepe'de İrfan Can, Halil Akbunar, Nwobondo ve Ndiaye Ünal Karaman'ın vazgeçilmezi oldu!

'de milli maç arasının ardından deplasmanda Kayserispor'un rakibi olacak 'de teknik direktör 4 futbolcudan vazgeçmedi. Göreve resmen 21'inci haftada oynanan maçıyla başlayan Karaman, kaleci , milli oyuncu , orta saha Nwobodo ve golcü Ndiaye'yi her maçta ilk 11'de oynattı. Bu futbolculara her maçta as kadroda şans veren Ünal Karaman, 'ya da 10 karşılaşmada görevlendirdi.

Ndiaye, Ünal Karaman yönetiminde 4 gol atarken, ise takımın en önemli kozu oldu. Kariyerinde ilk kez milli takıma davet edilen ve karşılaşmasında ilk kez forma giyen Halil Akbunar da Ünal Karaman'ın görev yaptığı sürede 2 gol atıp 1 de asist yaptı. Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göz-Göz'de milli takımda yer alan Halil, 'na davet edilen ile 'nın formasını terleten idmanda yer almadı.

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