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'nin milli gururu

Son dakika spor haberi... Spor Toto ekiplerinden 'nin kanat oyuncusu , ay-yıldız hayallerine ilk kez kavuşarak kulübüne de milli gurur yaşattı. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 17:24
Göztepe'nin milli gururu Halil Akbunar

Bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Halil, 'ın 'nde 24 Mart'ta , 27 Mart'ta ve 30 Mart'ta ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi. Teknik Direktör tarafından kariyerinde ilk kez milli takıma çağrılan Halil ve kulübü büyük gurur yaşadı.

Göztepe'de 2017-2018 sezonunda kadroda yer alan sağ bek o dönem A Milli Takım'a çağrılmış ve kulübün 35 yıl süren ay-yıldızlı ekibe oyuncu gönderme hasreti sona ermişti. 'nin ardından Halil, yaklaşık 4 yıl sonra Göz-Göz'den milli takıma davet edilen oyuncu oldu. Göztepe'nin altyapısında yetişip 2012 yılında profesyonelliğe imza atan , İzmir ekibinde 2'nci ve 1'inci Lig'de dahi forma giydi. Bir dönem 'a kiralanan 27 yaşındaki futbolcu, Göztepe'de 2 şampiyonluk sevinci, 1 de küme düşme üzüntüsü yaşadı. 4 sezondur 'de forma giyip bu sezon 29 maça çıkan Halil, 8 gol attı, 7 de asist yaptı.

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