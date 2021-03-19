Son dakika spor haberi: Göztepe'den Milli Takım'a seçilen Halil Akbunar ile ilgili videolu paylaşım

Son dakika spor haberi: Göztepe'de bu sezon gösterdiği performansla büyük övgüler alan Halil Akbunar, A Milli Takım kadrosuna seçildi. Göztepe Kulübü, Kariyerinde ilk kez A Milli Takım'a çağrılan başarılı futbolcu için sosyal medyadan özel bir video paylaştı. Videoda mutluluğunu dile getiren Akbunar, "Milli Takımda Göztepemi ve İzmirimizi en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı. İşte o video...