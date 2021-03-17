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'a karşı üstün

Spor Toto 'de yenilgisinin ardından cumartesi günü evinde Demir Grup 'la karşı karşıya gelecek , rekabette üstün durumda. Süper Lig'de şimdiye kadar Sivasspor'la 7 maça çıkan sarı-kırmızılılar 4 galibiyet aldı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 17:26
Göztepe Sivasspor'a karşı üstün

Kırmızı-beyazlılara 2 kez mağlup olan 1 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. İki takım 'de ilk olarak 2017-2018 sezonunda karşı karşıya geldi. Göztepe, sezonun ilk yarısında 'ta rakibini 3-2 yenerken, 'ndaki karşılaşmayı da 1-0 kazanmasını bildi.

Ertesi sezon, Göztepe 'a bu kez deplasmanda 2-0 kaybetti, 'deki mücadele ise nefesleri kesti ve 3-3 berabere bitti. Geçen sezon oynanan maçlarda ise Sivasspor ve Göztepe kendi evlerinde birbirlerini yenmeyi başardı. Sivas'taki maç 1-0 sona ererken, 'nda ise kazanan taraf 3-1'lik skorla Göztepe oldu. yenilgisini telafi edeceklerini belirten Teknik Direktör , gerekli dersleri çıkaracaklarını ve Sivasspor karşısında kendilerine yakışan bir oyun ortaya koyacaklarını dile getirdi.

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