Haberler Göztepe Alanyaspor - Göztepe maçının ardından Ünal Karaman konuştu: Aldığımız puanın kıymetini bileceğiz

- maçının ardından konuştu: Aldığımız puanın kıymetini bileceğiz

karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunan Teknik Direktörü , alınan puanın kendileri için önemli olduğunu belirterek, “Aldığımız puanın kıymetini bileceğiz” dedi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 19:01
Alanyaspor - Göztepe maçının ardından Ünal Karaman konuştu: Aldığımız puanın kıymetini bileceğiz

'in 26. haftasında ile deplasmanda karşılaşan , sahadan 1-1'lik skorla berabere ayrıldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü , alınan puanın kendileri için önemli olduğunu söyledi. Karaman, "Aldığımız puanın kıymetini bileceğiz. Teknik verileri üst olan güçlü bir rakibe karşı oynadık. Alanyaspor'un teknik kadrosunu tebrik ediyorum. Bu sezonun lige imzasını atan takımları bir tanesi.

Futbolu sadece bozma olarak değil, futbol doğruları içerisinde teknik detaylara dikkat ederek haddini bilerek oynayan bir Göztepe'ydi. Bu duruşun bir karşılığı olmalıydı. Alınan bir puan bizim kıymetli. İnşallah önümüzdeki haftalar daha iyi sonuçlar alabileceğimiz haftalar olacak. Tekrar Alanyaspor'a başarılar diliyorum ve oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

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