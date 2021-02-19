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Mehmet Sepil maçının hakemi 'ten adil yönetim istedi!

'in 26. haftasında 21 Şubat Pazar günü deplasmanda ile karşılaşacak 'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, tüm isteklerinin müsabakanın hakemi 'in adil bir yönetim sergilemesi olduğunu bildirdi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 08:57
Mehmet Sepil Fenerbahçe maçının hakemi Hüseyin Göçek'ten adil yönetim istedi!

Sepil, yaptığı yazılı açıklamada, Türk futbolunda maçların ardından artık sporcuların performansının konuşulması ve değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Bu hafta 'ye konuk olacaklarını hatırlatan Sepil, şunları kaydetti:

"Umarım bu hafta oynayacağımız karşılaşmada ve bundan sonra oynanacak tüm karşılaşmalarda hakemler yerine sadece futbol konuşulur. Tüm isteğimiz bu hafta Fenerbahçe ile oynayacağımız karşılaşmada 'in adil bir yönetim sergilemesi ve futbolcular ile teknik adamların önüne geçmemesi. Adil yönetilecek bir maçın ardından hakemler değil futbolun güzellikleri konuşulur. Artık doya doya futbolun güzelliklerini konuşmak istiyoruz.

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