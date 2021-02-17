Tüm yetki Mehmet Sepil’de
Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil yönetiminde uzun süredir gündemdeki ilk kurumsal yatırım gerçekleştirildi. Mehmet Sepil, sadece futbol yatırımlarına odaklı Sporttz Spor Yatırımları Anonim Şirketi ile anlaşmaya vardı. Şirketin küçük bir hisse fonu alacağı, yönetime ortak olmayıp, kulüple yapılacak iş birlikleri sonrası payı değerlendiğinde satacağı ifade edilirken, Başkan Sepil'in yönetimde söz sahibi olmayı sürdüreceği bildirildi. Ayrıca yatırımcı şirketi denetleme yetkisinin de Sepil'de olacağı kaydedildi.
Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 00:19 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 06:50