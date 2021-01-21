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Son dakika: Guilherme ile yollarını ayırdı

Son dakika haberi: ekibi , Guilherme ile yollarını resmen ayırdı. temsilcisi, 'e transfer olması beklenen Brezilyalı yıldızın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiğini açıkladı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 17:31
Son dakika: Göztepe Guilherme ile yollarını ayırdı

ekibi 'de Guilherme dönemi sona erdi. temsilcisi, Brezilyalı yıldızın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiğini duyurdu.

Bonservisi 'in takımında olan Guilherme'nin 'ne transfer olacağı öğrenildi.

Göztepe'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kamuoyunun Bilgisine: Guilherme ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Guilherme'ye katkılarından ötürü teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz.

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