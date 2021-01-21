Son dakika: Göztepe Guilherme ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekibi Göztepe'de Guilherme dönemi sona erdi. İzmir temsilcisi, Brezilyalı yıldızın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiğini duyurdu.

Bonservisi Portekiz'in Alvarenga takımında olan Guilherme'nin Çin Ligi'ne transfer olacağı öğrenildi.

Göztepe'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kamuoyunun Bilgisine: Guilherme ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Guilherme'ye katkılarından ötürü teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz.