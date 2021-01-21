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maçı hazırlıklarına başladı

'de ilk yarının son maçında deplasmanda 'la karşılaşacak , yeni teknik direktörü yönetiminde bu müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 14:34
Göztepe Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

'de ilk yarının son maçında 24 Ocak Pazar günü deplasmanda 'la karşılaşacak , yeni teknik direktörü yönetiminde bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Ligde 'ni 4-0 mağlup ettikten sonra 1 gün izin yapan sarı-kırmızılı futbolcular, 'nde Ünal Karaman'la ilk antrenmanını yaptı.

Isınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra dar alanda oyun oynadı.

Takımdan ayrılması gündemde olan ile 'nın yer almadığı antrenmanda sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalanan de ilk idmanında takımdan ayrı çalıştı.

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