Göztepe revire döndü

Alpaslan Öztürk ve Napoleoni'nin uzun süreli sakatlık yaşadığı sarı-kırmızılılarda, Erzurum'da sakatlanarak oyundan çıkan Gassama'nın sol ayak bileğinde bağlarda zorlanma ve kemik ödemi tespit edildi. Senegalli oyuncu, milli takımdan affını istedi. Yine aynı maçta sakatlanıp oyun dışı kalan Atınç'ın tedavisine başlandı. Sağ ayak bileğinde ödem ve tendonlarda iltihaplanma bulunup Bosna Hersek Milli Takımı kadrosundan çıkan Mihojevic, kas yaralanması olan Alpaslan Öztürk ve Murat Paluli ile yine kas yaralanması oyan Brown'ın tedavileri de sürüyor.



Takımda sakatlıklarla boğuşan Göztepe'ye bir kötü haber de koronavirüsten geldi. Sarı-kırmızılılarda iki futbolcu ve teknik heyetten bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Testi pozitif çıkan üç kişinin de ev izolasyonuna alındığı ve tedavilerine başlandığı duyuruldu.