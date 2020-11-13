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revire döndü

Ligde 6 maçtır kazanamayan , sakat futbolcularından yana dertli. Gassama, , Mihojevic, , Brown ve ’nin sakatlığı olması, teknik heyetin keyfini kaçırdı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 01:14 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 06:50
Göztepe revire döndü

ve Napoleoni'nin uzun süreli sakatlık yaşadığı sarı-kırmızılılarda, 'da sakatlanarak oyundan çıkan Gassama'nın sol bağlarda zorlanma ve kemik ödemi tespit edildi. Senegalli oyuncu, affını istedi. Yine aynı maçta sakatlanıp oyun dışı kalan Atınç'ın tedavisine başlandı. Sağ ayak bileğinde ödem ve tendonlarda iltihaplanma bulunup Bosna Hersek Milli Takımı kadrosundan çıkan Mihojevic, kas yaralanması olan Alpaslan Öztürk ve ile yine kas yaralanması oyan Brown'ın tedavileri de sürüyor.

Takımda sakatlıklarla boğuşan 'ye bir kötü haber de koronavirüsten geldi. Sarı-kırmızılılarda iki futbolcu ve teknik heyetten bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Testi pozitif çıkan üç kişinin de ev izolasyonuna alındığı ve tedavilerine başlandığı duyuruldu.

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