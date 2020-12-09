Haberler Göztepe Göztepe Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

'in 7. haftasında oynanması planlanan ancak 'de meydana gelen nedeniyle bugüne ertelenen mücadelede , sahasında Aytemiz 'u konuk ediyor. Kritik maç öncesi ev sahibi takım, topladığı 15 puanla 6. sırada yer alırken konuk ekip ise 23 puanla lider konumda. Peki, Göztepe-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 13:38
Göztepe Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

'de, 'de yaşanan nedeniyle ertelenen - maçı bu akşam oynanacak. Rakibinden puan ya da puanlar aldığı takdirde 48 yıl sonra Süper Lig'de ilk kez 6 maç üst üste yenilmeyip bir ilki gerçekleştirecek Göztepe, bu sezon 10 maçta topladığı 15 puanla 6. sırada yer alıyor. Sezonun ilk mağlubiyetini geçen hafta deplasmanında alan Alanyaspor ise 23 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. İki takım arasında 31 Ekim'de oynanması gereken maç 1 gün önce 'nde meydana gelip İzmir'i sarsan 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tarafından ertelenmişti.

GÖZTEPE-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Göztepe ile Aytemiz Alanyaspor arasında Stadı'nda bu akşam saat 18.30'da başlayacak müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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