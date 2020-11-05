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'de Erzurumspor mesaisi

'in 8. haftasında ile deplasmanda karşılaşacak olan 'de hazırlıklar sürüyor. Sarı-kırmızılılar, 'nde yönetiminde gerçekleştirilen antremanla Erzurumspor maçı için çalışmalarını sürdürdü.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 15:03 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 16:03
Göztepe'de Erzurumspor mesaisi

'in 8. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü deplasmanda 'la karşılaşacak , karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor.

'deki nedeniyle 31 Ekim Cumartesi günkü Aytemiz Alanyaspor maçı ertelenen Göztepe, 8. haftada 7 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını pazartesi gününden itibaren teknik direktör yönetiminde 'nde sürdürüyor.

Göztepe Kulübü, depremde hayatını kaybedenler nedeniyle Twitter'da ve internet sitesinde taziye mesajı dışında herhangi bir bilgi paylaşmıyor.


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